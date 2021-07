’Nederlander verdacht van witwassen vlak voor vlucht uit India opgepakt’

De 64-jarige Nederlander Shivlal P. probeerde halsoverkop van New Delhi naar Parijs te vluchten. Ⓒ AFP

NEW DELHI - Vlak voor hij zaterdag halsoverkop een vlucht naar Parijs kon nemen is een Nederlander op de luchthaven van New Delhi gearresteerd. Hij werd volgens de autoriteiten in het Aziatische land na informatie van de Nederlandse justitie opgepakt wegens een verdenking van grootschalige witwaspraktijken.