Abseilleraar (53) stort voor ogen van leerlingen in afgrond tijdens lesje abseilen

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Nico Smit

Boranup - Een lesje abseilen is donderdag op gruwelijke wijze misgegaan in de Australische plaats Boranup. Een 53-jarige abseilleraar is voor de ogen van een groep leerlingen in de afgrond gestort en vervolgens overleden.