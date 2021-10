’Griepprik voor alle kinderen’

In Engeland worden kinderen nu massaal geënt tegen de griep en is er al zeven jaar een speciaal kindergriepvaccin. „De kinderen besmetten geen ouderen en zo wordt het aantal ziekenhuisopnames beperkt”, zegt professor Maarten Postma, die in de Engelse Gezondheidsraad zit.

Vandaag wordt in Nederland door experts gepraat over deze ’Engelse methode’. „Een griepepidemie kunnen de ziekenhuizen niet aan als er ook weer corona-uitbraken zijn”, zegt Ted van Essen van de Nederlandse Influenza Stichting.

Virusdeskundigen verwachten deze winter een griepepidemie. „Onze weerstand tegen de griep is verlaagd omdat er nauwelijks griep was vorig jaar. Door de lockdown waren er weinig besmettingsmomenten.”