Duifje dat nog niet vliegt voor 120.000 euro geveild

„Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt Nikolaas Gyselbrecht van de duivenveilingsite Pipa tegen Nieuwsblad. Volgens Gyselbrecht is het ongelofelijk dat een onbevlogen duif voor zo’n bedrag wordt geveild.

De biedingen kwamen van overal: Irak, Saudi-Arabië, China, Engeland. Een half uur voor het einde van de veiling was het hoogste bod 70.000 euro en uiteindelijk werd er afgeklopt op 120.000 euro. Naar verluidt kwam het winnende bod uit China.

Topduif Armando. Ⓒ PIPA

Dat er zo hoog werd geboden, komt vooral door de ouders van het duivenjong. De vader is Armando, is vijf jaar oud en heeft alles gewonnen wat er te winnen valt. Armando werd afgelopen maart door een Chinese duivenverzamelaar voor een recordbedrag gekocht. Diezelfde verzamelaar kocht in 2017 duivenmoeder Nadine.

Succes niet gegarandeerd

Armando zal voortaan jaarlijks jongen ’produceren’ bij een zestal topduivinnen. Genetica-professor Jean-Jacques Cassiman zegt dat het niet zeker is dat de jonge duiven zo succesvol zullen worden als hun ouders. „Misschien wil dat duifje helemaal niet vliegen”, aldus de deskundige. Echter is de kans wel vrij groot dat nakomelingen van topduiven zelf ook succesvol zullen worden.