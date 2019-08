Noord-Korea wil ’nooit meer praten’ met zuiden

Het noorden protesteert tegen de gezamenlijke militaire oefeningen van de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Kim noemde deze oefeningen, die vorige week van start gingen, een ’repetitie voor oorlog’. Als antwoord op de acties van Zuid-Korea en Amerika vuurde Noord-Korea opnieuw een aantal raketten af.

Noord-Korea reageert ook op de uitspraken van Moon Jae-in. Die vertelde tijdens de viering van de Zuid-Koreaanse onafhankelijkheid dat het Koreaanse schiereiland ’voor 2045’ weer verenigd moet zijn.

Het wegvallen van de dialoog tussen Noord en Zuid en de patstelling bij de uitvoering van een historische top tussen hun twee leiders vorig jaar, is volledig de verantwoordelijkheid van het Zuiden, zei een Noord-Koreaanse woordvoerder in een verklaring. „Het zal duidelijk zijn, we hebben niets meer om over te praten met de Zuid-Koreaanse autoriteiten en we willen niet weer met hen gaan zitten.”

Dat Moon nog een opening ziet voor gesprekken, noemde de woordvoerder ’waanideeën’.