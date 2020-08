Ierse minister weg na rel over groot diner tijdens coronacrisis

Het vertrek van Calleary is pijnlijk voor premier Micheál Martin. Die verliest nu voor de tweede keer in 54 dagen een minister van Landbouw. De voorganger van de in juli aangetreden Calleary was ontslagen na een rel over incident van jaren eerder waarbij hij beschonken achter het stuur zat.

De nieuwe minister Calleary hield het ook niet lang vol. Hij kreeg een storm aan kritiek over zich heen vanwege zijn aanwezigheid bij het diner van een golfvereniging in een hotel in Clifden. De bewindsman ging diep door het stof en erkende op Twitter dat hij een fout heeft gemaakt.

Boze landgenoten namen daar geen genoegen mee. Mensen klaagden op internet dat zij vanwege de strenge maatregelen tegen corona niet naar begrafenissen of bruiloften konden. De premier heeft inmiddels het ontslag van Calleary geaccepteerd. Hij zei dat de minister een inschattingsfout heeft gemaakt.

Het hotel in Clifden zegt dat regels niet moedwillig zijn genegeerd. Er zou vooraf nog zijn nagevraagd bij een brancheorganisatie of het grote diner aan de richtlijnen voldeed. Het hotel zou toen hebben begrepen dat het evenement doorgang kon vinden als de gasten verdeeld zouden worden over twee kamers.