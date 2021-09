Biden roept in 9/11-videoboodschap op tot eenheid

„In de dagen die volgden op 11 september 2001 zagen we overal heldenmoed, op verwachte en onverwachte plaatsen”, zei Biden in zijn boodschap. „We zagen ook iets dat maar al te zeldzaam was: een echt gevoel van nationale eenheid.”

De „centrale les van 11 september” is volgens Biden dat juist in tijden van tegenspoed „eenheid onze grootste kracht is.” Vervolgens bracht hij een nuance aan: „eenheid betekent niet dat we hetzelfde moeten geloven. We moeten een fundamenteel respect en vertrouwen hebben in elkaar en in deze natie.”

Mensen kijken naar het 'Tribute in Light' dat elk jaar de Twin Towers symboliseert Ⓒ ANP/HH

Ook stond Biden stil bij de „duistere krachten van de menselijke natuur” die in 2001 na de aanslagen boven kwamen drijven. Hij sprak over „angst en woede, wrok en geweld tegen moslim-Amerikanen.” Dergelijke sentimenten hadden volgens hem de Amerikaanse eenheid „gebogen, maar niet verbroken.”

Bidens oproep tot eenheid komt op een moment van grote politieke verdeeldheid in de Verenigde Staten, onder meer over de aanpak van de Covid-pandemie, het kiessysteem en abortus.