D66 heft blokkade op, maar hoe nu verder?

Dan moeten eerst VVD, CDA en CU ook nog officieel instemmen met het plan van informateur Johan Remkes om het huidige kabinet voort te zetten.

Als dat gebeurt gaan ze waarschijnlijk een langdurige onderhandelingsfase in die moet uitwijzen of ze ook daadwerkelijk tot een kabinet kunnen komen. D66-leider Kaag kondigt alvast aan dat ze haar huid dan duur zal verkopen.

De verwachting is dat Kaags mede-onderhandelaars wel enige ruimte zullen bieden. De draai die Kaag moest maken is immers pijnlijk voor haar en haar achterban.

Want D66 mikte na verkiezingen op een zo’n progressief mogelijk kabinet, liefst met zowel PvdA als GL. Dat de democraten nu toch hun verzet laten varen, geeft hen in de onderhandelingen enig krediet.

Accenten

In haar toespraak donderdag op het partijkantoor zette Kaag alvast wat accenten. Ze noemde nadrukkelijk thema’s als klimaat, onderwijs, Europa en de democratische rechtsstaat. „Wij zullen als onderhandelaars staan voor de inhoud. Daar gaat het ons altijd om. Voor ons moet het regeerakkoord recht doen aan al die mensen in Nederland die zich zorgen maken over de klimaatcrisis, die gelijke kansen willen voor hun kinderen, die willen dat Nederland loyaal en gewaardeerd is in Europa, dat Nederland weer het trotse open, tolerante en internationale land wordt dat het ooit was.”

Niet alle dossiers die bij de onderhandelaars op tafel liggen, zorgen voor hoofdpijn. Dat bijvoorbeeld het leenstelsel er waarschijnlijk aangaat en het minimumloon omhoog gaat, tekende zich namelijk al eerder af. Er is een politieke meerderheid in de Tweede Kamer voor deze eerder nog precaire politieke onderwerpen.

Moeilijke thema’s

Veel moeilijker liggen thema’s als klimaat, asiel, de stikstofcrisis (het verplicht uitkopen van boeren) en - uiteraard - medisch-ethische onderwerpen, zoals euthanasie bij een voltooid leven, embryo-onderzoek en erkenning van meerouderschap. In het vorige kabinet leidde het tussen VVD, D66, CDA en CU al vaak tot wapengekletter. Het is de vraag hoe stevig de onderhandelaars er deze keer zullen invliegen en of ze er wel uit zullen komen.

Andere interessante thema’s zijn het al dan niet invoeren van een kilometerheffing en het ’gratis’ maken van kinderopvang.

Debat

Zoals het er nu naar uitziet wordt er snel een eind gebreid aan het eindverslag van informateur Remkes. De verwachting is dat de Tweede Kamer er dinsdag over debatteert. De vraag is of Remkes doorgaat als informateur, of dat er een of meerdere nieuwe worden aangesteld. Het is aan de VVD om dat te bepalen.