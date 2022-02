Ravage op begraafplaats in Emmen: grote naaldbomen op grafstenen gevallen door storm

De omgevallen bomen liggen in het achterste deel van deze begraafplaats aan de Weerdingerstraat, op meerdere plekken. Op sommige plekken liggen vijf, zes omgewaaide bomen bij elkaar met de wortels nog in de lucht. Meerdere bomen vielen op grafstenen. Ook zijn er naaldbomen die schuin zijn komen te staan. De schade moet in de duizenden euro’s lopen.

„We hebben een gespecialiseerd bedrijf gevraagd om de omgevallen bomen heel zorgvuldig op te ruimen. Dan zal ook duidelijk worden hoe groot de schade is en of en hoeveel grafstenen schade hebben opgelopen”, zegt een woordvoerster van de gemeente tegen Dagblad van het Noorden. Ze zegt geen meldingen te hebben ontvangen over grote hoeveelheden omgewaaide bomen op andere kerkhoven in de gemeente Emmen.