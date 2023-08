Neergeschoten buurman, overgelopen riool en oeverloze bureaucratie: huis in Frankrijk niet altijd paradijs

Tot je knieën in de uitwerpselen van een ander, een neergeschoten buurman aan de deur en de hele winter een steenmarter als ’huisdier’. Toch hebben deze Nederlanders geen dag spijt van hun Franse paradijs. In Frankrijk zijn een slordige 40.000 huizen in bezit van Nederlanders. Ongeveer de helft daarvan is een tweede huis.

Edwin en Desiree Baan zijn dik tevreden met hun ’Efteling’-huis. „Er komt misschien één keer per dag een auto voorbij. Verder hoor je hier helemaal niets” Ⓒ FOTO’S Rias Immink