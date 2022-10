Premium Het beste van De Telegraaf

Advocaat Mees T. verwijt OM ’lukraak gepuzzel’ met bewijs in Mallorcazaak

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Sanil B., Hein B., Mees T. en Kaan D. Ⓒ PETRA URBAN

Lelystad - Het Openbaar Ministerie plukt uit het dossier wat in het eigen straatje past, en laat wat ontlastend is voor de verdachte achterwege. „Het requisitoir piept en kraakt”, vond advocate Sophie Hof dinsdag in de rechtbank van Lelystad, waar zij als eerste de verdediging voerde voor een van de hoofdverdachten in de Mallorcazaak, de 19-jarige Mees T.