LIVE | Verdediging Mallorcazaak vraagt om vrijspraak Mees T.: ’Getuige is kleurenblind’

Tegen T. is maandag door het Openbaar Ministerie 8 jaar cel geëist. Naast het dodelijke uitgaansgeweld is T. in de ogen van het OM verantwoordelijk voor openlijk geweld op de boulevard van El Arenal en een poging tot doodslag op een vriend van Heuvelman. Alleen voor een eerdere poging tot doodslag bij café De Zaak ziet het OM onvoldoende bewijs.

Dinsdag begonnen de pleidooien van de advocaten in de rechtbank in Lelystad. Advocaat Sophie Hof trapte de reeks af. „Het OM heeft zevenmijlslaarzen aangetrokken door een stevige eis neer te leggen van acht jaar, zonder uit te leggen wat nu de specifieke rol van Mees is geweest als het gaat om geweld tegen Carlo”, zegt Hof.

De advocaat vindt dat de rechtbank zeer kritisch moet kijken naar de getuigenverklaringen, omdat de puzzelstukjes volgens haar niet kloppen. „Het OM heeft ervoor gekozen om alles wat niet paste te negeren of om er overheen te stappen met die zevenmijlslaarzen.”

„In het requisitoir van het OM blijven dingen onbesproken. Mij is het niet helder. Is de zaak rond? Zijn we er? Wat de verdediging betreft piept en kraakt dit requisitoir.” Hof zegt dat Mees door niemand van de getuigen direct wordt aangewezen als degene die met Carlo heeft gevochten. „Geen van de verklaringen kunnen bijdragen tot de bewijsconstructie”, aldus Hof. Ze noemt de getuigenverklaringen „indirecte vingerwijzingen.”

Daarnaast zegt ze dat een getuige die in het donker op dertig meter afstand stond, onmogelijk kon zien dat een schopper lichtgetint of zongebruind was. „Nog los van het feit dat de getuige kleurenblind is.”

Wel gevochten met vrienden

Volgens zijn advocaat was T. niet betrokken bij de vechtpartij met Heuvelman. T. bekent wel te hebben gevochten met vrienden van Heuvelman. Volgens zijn raadsvrouw gebeurde dat gelijktijdig met de dodelijke mishandeling en kon T. onmogelijk op twee plaatsen tegelijk zijn in gebeurtenissen die slechts luttele seconden duurden. Ook voor de poging tot doodslag op de vriend van Heuvelman vroeg Hof vrijspraak. Hij zou zich na één stoot hebben onttrokken aan het gevecht.

T. zit sinds de start van het Mallorcaproces weer in voorarrest, als enige van de negen verdachten. Hof pleit in de zaak van T. voor het toepassen van het jeugdstrafrecht, gelijk aan het advies van de psycholoog en de reclassering. T. was 18 jaar toen hij vorig jaar op Mallorca was.