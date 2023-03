Grondstof harddrugs in de ban: ’Eerder optreden tegen criminele structuren’

Onder de begeleidende klanken van Zuid-Amerikaanse muziek bekijkt minister Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) drugslaboratoria op een geheim oefenterrein van de politie in het land. De pillendraaiers produceren op volle toeren, de grondstoffen voor harddrugs koken in grote tanks; alles is nagemaakt om gespecialiseerde agenten te trainen in het herkennen en ontmantelen van de drugslabs die bijna dagelijks worden aangetroffen in vooral het zuiden van het land. Wie niet beter weet, denkt in een aflevering van de populaire tv-serie Narcos terecht te zijn gekomen.

In het ’lab’ klinkt Zuid-Amerikaanse muziek, omdat zelfs met de kleinste details rekening wordt gehouden in de nagebootste ruimte, waar de werktuigen staan opgesteld. In praktijk zijn het namelijk regelmatig Colombianen die tijdens een inval in de drugslabs worden aangetroffen. Aan de muur hangen gasmaskers van ’José’ en ’Juan’, alsof ze ieder moment binnen kunnen lopen om met tanks vol zogenoemde ’precursoren’ een nieuwe lading harddrugs te brouwen.

Wendbaar

Experts drukken de minister tijdens haar bezoek op het hart dat de overheid net zo wendbaar moet zijn als de geharde drugscriminelen, die bijna dagelijks nieuwe ’recepten’ en methodes verzinnen om niet tegen de lamp te lopen. Door nu ruim honderd grondstoffen te verbieden, wil de minister ze de pas afsnijden en Nederland als ’handelsland’ voor harddrugs minder aantrekkelijk maken.

Met het verbod – dat jaren geleden al werd aangekondigd – willen ministers Yeşilgöz en Kuipers (Volksgezondheid) zowel ’de volksgezondheid beschermen als criminele structuren in de productie en handel van harddrugs doorbreken en oprollen’. Verder stellen de bewindslieden een expertgroep van deskundigen in voor het bijhouden van de lijst drugs-bouwstoffen. Zo kan ook worden ingegrepen bij nieuwe opkomende grondstoffen voor harddrugs.

Volgens de justitieminister is het verbod hard nodig. „De georganiseerde misdaad probeert met nietsontziend geweld zoveel mogelijk geld te verdienen met de productie en handel van harddrugs”, betoogt ze. „Eigenaren van schuren en loodsen worden onder druk gezet voor de vestiging van drugslabs, ons milieu wordt ernstig vervuild door dumping van chemisch afval, liquidaties vinden plaats op straat en met explosieven worden gevels opgeblazen.”

De zwarte lijst moet er vooral voor zorgen dat kan worden ingegrepen waar dat nu niet kan, omdat chemische grondstoffen voor harddrugs nog niet verboden zijn als niet kan worden bewezen dat ze bedoeld zijn voor de productie van harddrugs.

Ingewikkeld

In praktijk blijkt het namelijk ingewikkeld om dat aan te tonen. „Door het verbieden van deze ruim honderd chemicaliën kunnen opsporingsdiensten eerder optreden tegen de criminele structuren van deze gewelddadige industrie”, vertelt de VVD-bewindsvrouw. „Alleen al het bezit en het vervoeren van de grondstoffen om harddrugs te maken, wordt al strafbaar. Ook kunnen we internationaal meer gezamenlijk optrekken met landen waar deze stoffen al verboden zijn.”

Om tot de lijst van de verboden stoffen te komen, is advies gevraagd aan deskundigen van het Openbaar Ministerie, de politie, Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Douane, de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie en het Verbond van Handelaren in Chemische Producten.

Onderzoeker Jorrit van den Berg van het NFI – onderdeel van de expertgroep – vertelt dat vooral is gekeken naar grondstoffen voor soorten chemische drugs die in Nederland vaak worden aangetroffen in laboratoria. „Dat gaat dan bijvoorbeeld om amfetamine, methamfetamine en MDMA.”

Volgens Van den Berg kan de zwarte lijst constant worden aangevuld. „We kunnen in overleg nieuwe stoffen aandragen bij de minister die dan binnen tien weken aan de lijst kunnen worden toegevoegd. Dat moet voorkomen dat ze massaal kunnen worden ingevoerd en opgeslagen.” De onderzoeker benadrukt dat bedrijven en particulieren niet bang hoeven te zijn dat er stoffen op de lijst belanden die voor legale processen nodig zijn. „We overleggen met de chemische industrie en het gaat alleen om precursoren waarvoor geen legale toepassing is. Als die er wel komt, kan zo’n stof zelfs weer van de lijst worden gehaald.”

De NFI-onderzoeker denkt dat de zwarte lijst ervoor zorgt dat ontzettend veel routes naar de productie van harddrugs worden bemoeilijkt. „Het OM heeft hierdoor handvatten om de stoffen in beslag te nemen en op te treden.”

Op de geheime trainingslocatie van de politie wordt de stap toegejuicht. De gespecialiseerde agenten weten als geen ander dat de overheid wendbaarder moet worden in het kat-en-muisspel met drugscriminelen.