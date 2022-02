Taakstraf voor Lil Kleine na zinloos geweld in club

Geen van de partijen verscheen vrijdagmiddag in de rechtbank van Amsterdam. Alleen de advocaat van het slachtoffer, die er met een blauw oog, een blauwe ellenboog en diverse bloeduitstortingen en spierkneuzingen vanaf kwam, nam de moeite.

Deze raadsheer kon zijn cliënt goed nieuws brengen: de rechtbank is van oordeel dat het geweld tegen hem totaal nutteloos was en bestraft moet worden. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden ook nog voorwaardelijke gevangenisstraffen voor de rapper en Arnold H., maar daar zagen de rechters vanaf.

Peter S. (51) kreeg de hoogste straf van een maand cel omdat hij de aanjager van het geweld zou zijn geweest. De 26-jarige artiest Lil Kleine, geboren als Jorik Scholten, pakte het slachtoffer weliswaar als eerste vast, maar S. sloeg hem vervolgens met vlakke hand hard in het gezicht.

Achtervolging

Daarna ging het los. S. gaf medeverdachte Arnold H. (52) een seintje en die zette de achtervolging in op het slachtoffer. Hij sloeg de Amsterdamse man, die even later viel in de gang van club Oliva.

Daar liet rapper Lil Kleine zich niet onbetuigd. Hij schopte en raakte het slachtoffer op het lijf. Een vierde verdachte, die altijd onbekend is gebleven, leek de regie vervolgens over te nemen en schopte ook hard op het weerloze slachtoffer in. Dat deed voor de rechters niet af aan de straffen voor de drie mannen, die wel konden worden vervolgd. ,,Alle drie hebben geweld gebruikt. Dat blijkt uit het relaas van het slachtoffer, verschillende getuigen en de beelden van de camera’s.”

De advocaten van Lil Kleine en zijn medeverdachten lieten twee weken geleden in de rechtbank weten dat het slachtoffer hen irriteerde. Hij zou het in beschonken staat tot tweemaal toe op vriendin Jaimie Vaes van de rapper hebben voorzien, door haar opzichtig te duwen en aan te raken. Dat was volgens de rechters absoluut geen reden om dan maar het heft in eigen hand te nemen. ,,Veel mensen waren getuigen van deze geweldsexplosie. Dit is te kwalificeren als zinloos geweld. Dit soort geweld leidt tot een gevoel van onveiligheid in de maatschappij.”

Lil Kleine gaat in hoger beroep tegen de straf die hem is opgelegd voor het mishandelen van een man in een nachtclub in Amsterdam. De rapper, die zegt onschuldig te zijn, is teleurgesteld, zo laat zijn advocaat Nienke Hoogervorst weten.