‘Wees minder bang en spreek je uit tegen de afrekencultuur’

In deze aflevering van Het land van Wierd Duk gaat het over het Manifest voor het Vrije Woord, waarin Nederlandse en Vlaamse academici, opiniemakers en politici zich uitspreken tegen de afrekencultuur. Ook wordt racisme bij minderheidsgroepen aangestipt. Volgens de Zuid-Koreaanse radiopresentatrice Mischa Blok is het extra pijnlijk als ze door mensen van kleur wordt gediscrimineerd. „Die zouden beter moeten weten.” En het gaat over het nipte verlies van kamerlid Pieter Omtzigt in de strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA.

