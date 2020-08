MAASTRICHT - „Ik sta echt perplex. Hoe kun je zo omgaan met zoiets ernstigs”, briest een Limburgse moeder nu haar dochter na thuiskomst via haar reisorganisatie te horen heeft gekregen dat iemand positief is getest op Covid-19. „De organisatie heeft de regels aan de laars gelapt. Dit was vragen om problemen.”