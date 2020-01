Actievoerders dumpen hooi in Oostvaardersplassen

De actievoerders stellen op sociale media dat 150 balen hooi zijn verspreid op de Grote Praambult, het Kotterbos en het Oostvaardersveld. Een woordvoerder van Staatsbosbeheer spreekt van een hoeveelheid die naar schatting overeenkomt met een flinke vrachtwagen vol hooi.

Volgens Staatsbosbeheer is het de eerste keer deze winter dat een dergelijke actie is uitgevoerd. Nuttig was de actie niet, aldus de zegsman. „We houden de dieren goed in de gaten. Als ze het zwaar krijgen, gaan we bijvoeren, maar ze zien er nu goed uit en er is ruim genoeg gras om te eten. Er is geen enkele reden om bij te voeren op dit moment.”

Over de Oostvaardersplassen is al langere tijd veel te doen. Zo waren actievoerders eerder boos omdat de dieren er in de winter voedsel tekort zouden zijn gekomen. Door aangepast beleid moet het aantal grote grazers er echter afnemen en moet er meer ruimte komen voor moeras en vogels. Inmiddels zijn konikpaarden verplaatst naar andere gebieden. Vanaf half januari hervat Staatsbosbeheer het afschieten van edelherten in het gebied.