OM: Omgekomen parachutist Teuge raakte verstrikt

TEUGE - De 22-jarige militair die in juli op vliegveld Teuge verongelukte, raakte verstrikt in zijn parachute nadat hij uit het vliegtuig was gesprongen. Hij wilde vervolgens de noodparachute openen, maar dat mislukte omdat zijn arm nogmaals verstrikt raakte, toen hij de hoofdparachute afwierp.