LIVE | Mogelijk vóór kerst strengere coronamaatregelen

„Het is een zwaar jaar voor heel veel mensen. Inmiddels kennen we door corona bijna 10.000 lege stoelen aan de kersttafel. Dat is een extra reden dat we met elkaar willen zijn”, zegt Rutte. „Het antwoord is helaas: niet meer dan in de laatste maanden.”

Minister De Jonge roept iedereen op om de coronaregels goed na te volgen tijdens het kerstdiner: „We moeten echt voorkomen dat we met kerst het virus cadeau doen aan een ander.”

Als de cijfers verder blijven stijgen kan het zelfs zijn dat er voor de kerst nog zwaardere maatregelen komen, waarschuwt premier Rutte. Hij roept iedereen op om zoveel mogelijk thuis te blijven en de coronaregels goed te volgen.

De horeca blijft voorlopig gesloten, werd eerder op de dag al duidelijk. Het plan om de kerstvakantie met scholen een week te verlengen, is weer van tafel gegaan. En het reisadvies voor Curaçao verandert van geel in oranje, een teleurstelling voor reizigers die net een ticket naar de Curaçaose zon hadden geboekt.

Proef

Als het de goede kant op gaat hoopt Rutte dat er vanaf half januari weer meer kan. „We gaan in januari een aantal proefprojecten doen om te kijken wat er straks kan om verantwoord weer op te starten. Dat doen we lokaal en heel gecontroleerd”, legt de minister-president uit. „Waar moeten we dan aan denken? Bijvoorbeeld aan een proef in een theater met meer bezoekers of een voetbalwedstrijd met publiek.”

Het kabinet komt woensdag met een aparte persconferentie over steun aan het bedrijfsleven. Rutte noemt het een ’goed idee’ om het kerstdiner dit jaar te laten bezorgen door ’uw favoriete restaurant’. Verder komt er een plan en extra geld voor speciale activiteiten voor jongeren.