Meteorenzwerm Virginiden zondagavond goed te zien

Dat meldt Weer.nl. De meteorenzwerm Virginiden is in totaal zo’n 32 dagen in de atmosfeer zichtbaar. De grootste kans om er iets van te zien, is zondag rond 17.00 uur. En het weer lijkt volgens Weer.nl mee te werken, het wordt in de middag op steeds meer plaatsen droog en er zijn opklaringen. Later op de avond zijn er bij donkere en heldere hemel ongeveer twee meteoren per uur te zien.

Spectaculaire opvlammingen

De snelheden van de meteoren van de Virginiden zijn vrij laag, zo’n 23 kilometer per seconde, ofwel bijna 83.000 kilometer per uur. Daarbij zijn soms trage vuurbollen zien; een meteoor met spectaculaire opvlammingen.

Ook de komende dagen zijn nog meteoren te zien. Onder invloed van een nabijgelegen hogedrukgebied zijn er ook de komende avonden en nachten regelmatig opklaringen en blijft het zo goed als droog.

Vallende sterren

Meteoren worden in de volksmond vallende sterren genoemd, maar het gaat om minuscule stukjes steen en gruis die vanuit de ruimte onder hoge snelheid de aardatmosfeer binnendringen. Door de enorme wrijving die dan ontstaat, gaat de lucht om het steentje of het gruis heen gloeien en dat zien wij op de grond dan als een oplichtende streep in de lucht: een vallende ster.