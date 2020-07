Live | Opnieuw meer dan 10.000 nieuwe corona-gevallen in Florida

De gezondheidsautoriteiten in Florida hebben in de voorbije 24 uur opnieuw meer dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. De teller is daardoor zondag de 200.000 gepasseerd. Alleen de Amerikaanse staten New York en Californië zijn tot dusver zwaarder getroffen. Texas komt mogelijk later op de dag ook aan de 200.000 bewezen infecties met het gevreesde virus. In de hele VS nadert het aantal coronagevallen de drie miljoen.

Het dodental in Florida, waar relatief veel Amerikanen hun oude dag doorbrengen, valt tot dusver mee: 3731. Zondag overleden 28 Covid-19-patiënten.

Bekijk hier het liveblog van zaterdag 4 juli

Het laatste nieuws

Binnenland:

Buitenland:

Financieel-economisch:

Sport: