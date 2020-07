Grootebroek siddert na rammen school: ’Dit had slecht kunnen aflopen’

Ⓒ Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

Grootebroek - De schrik zit er donderdagochtend nog goed in in Grootebroek. Daar reed een verwarde vader woensdagavond met zijn auto basisschool ’t Palet binnen. Het is voor omwonenden een groot raadsel waarom de 55-jarige man, die een kind op de school heeft, zó door het lint ging.