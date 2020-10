Weddingplanner heeft niets te doen: ’Geen reden meer om iets te vieren’

Trouwambtenaar Janneke Jager heeft nog maar weinig huwelijken gesloten sinds de coronapandemie. „Het is heel treurig.” Ⓒ Rene Bouwman

Amsterdam - Ze willen niet meer. Of nou ja, niet zolang de anderhalvemetersamenleving nog bestaat. Het is voor vier op de vijf bruidsparen de belangrijkste reden om hun bruiloft uit te stellen, blijkt uit onderzoek van ThePerfectWedding.nl. En dat kost de trouwbranche, waar jaarlijks 700 miljoen euro in omgaat, handenvol geld.