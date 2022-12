Veel kritiek op ’witwaswet’: ’Burgers onder vergrootglas gelegd’

Minister Kaag (Financiën) kwam onlangs met een nieuwe wetgeving die witwassen, maar ook financiering van terrorisme, moet inperken. Vijf grote banken gaan volgens die plannen alle betalingen van boven de 100 euro monitoren in een gezamenlijke database.

In de oorspronkelijke plannen was het idee zelfs om alle overboekingen onder de wet te laten meevallen, maar er kwam stevige kritiek van de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens, vanwege de inbreuk op de privacy van burgers. Maar op de uiteindelijke versie is er nu kritiek uit de Tweede Kamer.

Die debatteert woensdag over witwassen. Formeel staat de nieuwe wet dan overigens nog niet op de agenda, die wordt in het nieuwe jaar apart behandeld. Maar de verwachting is dat Kamerleden al wel hun kritiek op de witwaswet gaan delen, vooral op de grens van 100 euro.

"Dit leidt tot inbreuken op privacy van burgers"

„De wet roept nog vragen op, bijvoorbeeld waarom de grens voor het delen van gegevens tussen instellingen is gezet op 100 euro”, zegt VVD-Kamerlid Heinen. Hij is wel voor een stevigere aanpak van witwassen: „De pakkans van crimineel moet omhoog.” Maar, voegt hij toe: „We moeten gerichter gaan zoeken, in plaats van meer mensen onderzoeken.”

„Ik heb veel vragen bij dit wetsvoorstel”, zegt ook D66-Kamerlid Van Weyenberg. Over de grens van 100 euro, zegt hij. „Maar ook breder over de effectiviteit en proportionaliteit van die gegevensuitwisseling.” PvdA-Kamerlid Nijboer noemt het ’overboekingen van 100 euro controleren belachelijk’: „Die grens moet naar een redelijk niveau.” JA21-Kamerlid Eppink noemt de grens ook ’veel te laag’: „Die maakt de wet onuitvoerbaar en leidt tot inbreuken op privacy. Gewone burgers worden onder het vergrootglas gelegd, maar grote criminelen ontkomen.”

SP-Kamerlid Alkaya heeft al een voorstel ingediend om de grens van 100 euro te verhogen naar 3000 euro. „Gericht info delen snap ik”, zegt hij, „maar nu wordt het een soort massa surveillance die volgens mij disproportioneel is. Ik ben niet tegen meer gegevens delen om criminelen te pakken. Maar dan moet je niet de gegevens van iedereen zomaar delen.”