Mirakel voor gekwelde familie: ontvoerde dochter 51 jaar later teruggevonden

Melissa Highsmith was amper twee jaar oud toen zij door haar oppas werd ontvoerd. Haar moeder, Alta Apantenco, had een advertentie in de krant geplaatst. Ze zocht iemand die op haar dochter kon passen als zij aan het werk was. Er Een vrouw meldde zich, maar die had duidelijk andere intenties. Ze ontvoerde Melissa.

Familieleden en de politie startten een klopjacht, maar dit leverde niks op.

De levens van de geliefden van Melissa waren verwoest. Machteloos vierden ze elk jaar in november haar verjaardag en richtten ze de Faceboogpagina Finding Melissa Highsmith op.

Melanie

Zonder dat ze wist wie ze écht was, groeide Melissa onder de naam Melanie op. Ze wist niet dat zij het meisje was waar al jaren naar werd gezocht. Volgens de zender KTVT zou ze zelfs een tijdje in Fort Worth gewoond hebben.

Begin deze maand vond er na al die jaren eindelijk een wonder plaats. Op de stamboomwebsite 23andme bleek er een dna-match te zijn tussen de kinderen van Melissa en haar familie. De vader van Melissa spoorde haar vervolgens op via Facebook. „Hij stuurde: ’Ik ben al 51 jaar op zoek naar mijn dochter’”, aldus Highsmith aan KTVT.

Dankzij deze resultaten is het gezin deze week met elkaar herenigd. „Ik kon het gewoon niet geloven”, vertelde haar moeder met tranen in haar ogen aan de lokale zender. „Ik dacht dat ik haar nooit meer zou zien.”

Moedervlek

De familie zegt geen twijfels meer te hebben dat Melanie hun Melissa. Ze verwijzen onder andere naar haar moedervlek op Melissa’s rug die ze herkenden uit haar babytijd en haar verjaardag. De verjaardag van ’Melanie’ zou namelijk dicht bij die van Melissa zitten.

„Het vinden van Melissa is puur gelukt dankzij dna, niet vanwege enige betrokkenheid van de politie of de FBI”, haalt de familie nog uit op Facebook.

Door wie Melissa de afgelopen 51 jaar is opgevoed, is onbekend. Ook wordt er vooralsnog geen informatie gegeven over de ’oppas’.