Skileraren muurvast door corona: ‘We worden gek hier’

In de dagelijkse corona-update vertelt verslaggever Mark Mensink over coronahaard Nunspeet, praat parlementair verslaggever Niels Rigter je bij over de regelingen voor ondernemers, ziet China-correspondente Cindy Huijgen hoe het leven in Wuhan weer op gang komt, en verslaggever Paul Eldering vertelt over skileraren die niet meer weg kunnen uit Oostenrijk.