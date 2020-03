Wuhan binnenkort weer open: ‘Buitenlanders niet welkom’

In de dagelijkse corona-update vertelt verslaggever Mark Mensink over coronahaard Nunspeet, praat parlementair verslaggever Niels Rigter je bij over de regelingen voor ondernemers, en ziet China-correspondente Cindy Huijgen hoe het leven in Wuhan weer op gang komt.

Verder brengen thuiswerkers Pim Sedee en Kamran Ullah nog veel meer coronanieuws. Luister de podcast hier, hieronder of via je favoriete podcast app.