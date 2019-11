Politie neemt 10 miljoen (!) wietplanten in beslag op plantage

De planten stonden verspreid op verschillende locaties in de staat Californië ter grootte van ongeveer 38 voetbalvelden. De eigenaar verklaarde dat hij legale hennep verbouwde, dat wil zeggen dat het product minder dan 0,3% THC bevat.

Uit onderzoek van de FBI, de sheriffsoffice, en een natuurorganisatie bleken de planten ver boven het wettelijk limiet aan THC te bevatten. De illegale cannabis werd daarom in beslag genomen en vernietigd, zo meldt Kern County Sheriff’s Office via sociale media. Over de verdachte is nog niets naar buiten gebracht, omdat het onderzoek nog loopt.