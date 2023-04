Akkoord Rijk en gemeenten: jeugdzorg minder gekort

Hervormingen in de jeugdzorg zijn ’hard nodig’ om kinderen, jongeren en gezinnen die dat nodig hebben tijdige en passende zorg te bieden, stelt het ministerie. Tegelijkertijd moet het hele jeugdzorgstelsel ’financieel houdbaar’ worden gemaakt. Het gaat daarbij om een combinatie van maatregelen en middelen.

Dicht bij huis

Voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen wordt ’de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de zorg verbeterd’, stelt het ministerie. Bedoeling is dat kinderen en ouders dicht bij huis terecht kunnen, bij lokale teams die waar mogelijk zelf hulp bieden. Uithuisplaatsingen moeten ’zoveel mogelijk voorkomen’ worden, en dus is afgesproken die terug te dringen. Verder moeten papierwerk en administratie ’zeer ingrijpend’ worden verminderd.

Over de veelbesproken eigen bijdrage voor gezinnen die boven de markt hing, is volgens een woordvoerder niet gesproken. Ook is de bezuiniging van 500 miljoen die in het coalitieakkoord is opgenomen, nog niet van tafel. Die „vraagt nadere uitwerking”, meldt de woordvoerder. Die geplande bezuiniging is ’aanvullend’ op de hervormingsagenda waarover nu een principeakkoord is bereikt.

Struikelblok

Bij de onderhandelingen tussen Rijk en gemeenten vormden de financiën het grootste struikelblok. Terwijl gemeenten al jaren kampen met tekorten op de jeugdzorg, moesten hervormingen een extra besparing opleveren. Van Ooijen heeft nu met de gemeenten afgesproken dat de geplande bezuinigingen voor 2024 en 2025 met in totaal 385 miljoen euro worden ’verzacht’. Daarmee worden gemeenten ’zo goed mogelijk in staat gesteld om in ingewikkelde maatschappelijke omstandigheden de jeugdzorg te verbeteren’, schrijft het ministerie in een persbericht.

Volgens het ministerie is dit een ’belangrijke stap’ naar een inhoudelijk akkoord. „Nu is het aan kabinet en gemeenten om met aanbieders, professionals en cliëntenorganisaties de totale hervormingsagenda zo spoedig mogelijk vast te stellen en uit te voeren.”

’Hoopgevend’

Volgens staatssecretaris Van Ooijen is het ’onze gezamenlijke opdracht om de jeugdzorg sterk te verbeteren’. Hij spreekt van de grootste hervorming sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015. Die overheveling van jeugdzorgtaken naar gemeenten ging eveneens gepaard met een forse bezuiniging.

„Hervormingen zijn nodig om kwetsbare kinderen en gezinnen sneller en beter te kunnen helpen”, aldus Van Ooijen. Hij noemt het ’hoopgevend’ dat er nu eindelijk een akkoord is over ’de hoofdlijn van de financiële afspraken’.

Commissie van deskundigen

Onderdeel van de afspraken is ook dat er een commissie van deskundigen wordt ingesteld die tijdens de uitvoering van de hervormingen zal adviseren over hoe het gaat, of de afgesproken acties ook worden uitgevoerd en hoe de uitgaven zich ontwikkelen. Deze commissie kan adviseren hoe om te gaan met een uitgavenontwikkeling die afwijkt van het nu overeengekomen financiële kader.

De jeugdhulp is de afgelopen decennia enorm toegenomen. In 1997 kreeg nog één op de 27 kinderen professionele jeugdhulp. In 2015, het jaar dat gemeenten hiervoor verantwoordelijk werden, was dat al één op de tien. In 2021 deed één op de zeven jongeren een beroep op de jeugdzorg.