Amerikaanse politici eisen ’maximale transparantie’ Vliegende objecten blijven mysterie: wat houdt Biden geheim?

President Joe Biden krijgt steeds meer kritiek vanwege het gebrek aan transparantie over de objecten. Ⓒ EPA

WASHINGTON - De oorsprong en aard van de drie ongeïdentificeerde vliegende objecten die de Verenigde Staten de afgelopen dagen hebben neergeschoten, blijft een groot mysterie. En de objecten blijven niet beperkt tot het Noord-Amerikaanse luchtruim, want ook China maakt nu melding van een binnendringer, in de buurt van de havenstad Qingdao. Amerikaanse politici morren dat president Joe Biden geen openheid van zaken wil geven. „Ik maak me grote zorgen over waarom de regering niet naar buiten treedt met alles wat ze weet.”