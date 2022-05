Maximale jeugdstraf voor moord op Megan (15)

De jongen stak Megan op de laatste dag van de zomervakantie met 35 messteken dood uit frustratie over het beëindigen van hun relatie. Megan had ingestemd met een gesprek bij haar moeder thuis. Hij had daarop aangedrongen om de eerste ontmoeting op school wat minder beladen te maken. Hij nam echter een groot mes mee naar de afspraak en stak het meisje daarmee dood.

De rechtbank veroordeelde hem eerder voor doodslag, maar het hof ziet wel degelijk aanwijzingen voor een vooropgezet plan, dus moord. Het hof wees op het meenemen van het mes, de notities die de jongen had gemaakt in zijn telefoon, en het feit dat hij had aangedrongen op een ontmoeting tussen hen alleen, in plaats van op school.

De opgelegde straf blijft hetzelfde, omdat dat het maximaal mogelijke is binnen het jeugdstrafrecht. De celstraf heeft hij inmiddels uitgezeten. De tbs-behandeling loopt nog. Volgens de deskundigen is die van groot belang omdat er gevaar voor herhaling is. Ook moet de jongen de ouders van Megan een schadevergoeding betalen van 100.000 euro.