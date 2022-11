Boskoper Mohammed A. hoort vijf jaar cel eisen voor roekeloos doodrijden 20-jarige Kaylee

De man zou niet alleen onder invloed van cannabis zijn geweest tijdens het ongeluk op 8 juli van dit jaar. Ook zou hij bellend, te hard door rood zijn gereden. Volgens de dagvaarding reed de Boskoper tussen de 122 en 134 kilometer per uur op een weg waar je maximaal 70 mag.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Oranje Nassausingel en de Thorbeckestraat in het Zuid-Hollandse Alphen aan den Rijn. De man wordt schuld aan dood door roekeloos rijgedrag ten laste gelegd.

Filmpjes

In een eerdere zitting vertelde de officier van justitie dat A. vaker te hard reed en daar filmpjes van maakte en die vervolgens op social media plaatste. Foto’s en video’s hiervan zijn op zijn mobiel gevonden tijdens het onderzoek naar de doodrijding. Het OM liet eerder weten dat ook het slachtoffer door rood reed. Dit zou echter voor de zaak tegen A. niet uitmaken omdat de verdachte door onder andere zijn extreme snelheid niet kon anticiperen op fouten van anderen, zo werd uitgelegd tijdens de eerdere zitting.

De dood van de 20-jarige Kaylee sloeg in Alphen in als een bom. De kapster stond vol in het leven en was bij tal van organisaties actief als vrijwilliger.

De advocaat van A. bracht naar voren dat haar cliënt niet op zijn telefoon zat vlak voor het ongeluk en dat het slachtoffer een rood licht negeerde. „Het is ook niet duidelijk of ze haar licht wel aan had staan, het schemerde buiten al.” Ze wil dan ook vrijspraak.

In zijn laatste woord heeft de zeer emotionele A. spijt betuigd aan de nabestaanden van de vrouw. De rechtbank doet op 21 november uitspraak.