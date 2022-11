Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf jaar cel geëist voor doodrijden Kaylee (20) ’Voor ons heeft het leven alle glans verloren, omdat jij je als een haantje hebt gedragen’

Door Lieke Jongbloed Kopieer naar clipboard

Het Paleis van Justitie in Den Haag. Ⓒ ANP / Harold Versteeg

Den Haag - Met hoge snelheden, auto’s links en rechts inhalend, één keer door rood en bezig met zijn telefoon, reed de 24-jarige Mohammed A. gedurende drie kilometer vanuit Boskoop naar Alphen aan den Rijn voordat hij op 8 juli van dit jaar de 20-jarige Kaylee die op haar fiets overstak, schepte. De gealarmeerde hulpdiensten vonden de zwarte Peugeot van A. 62 meter verder dan het kruispunt van de Oranje Nassausingel en de Thorbeckestraat waar de botsing plaatsvond. De jongedame in de bloei van haar leven, was op slag dood. A. zat gehurkt naast zijn auto in de berm.