Drie gewonden bij steekpartij in Oud Gastel

Binnenland

’Kopschopper’ gezocht in Katwijk: 24-jarige man in ziekenhuis

Een 24-jarige Katwijker is vannacht zwaar mishandeld in het uitgaansgebied van het vissersdorp. De dader is weggerend nadat hij het slachtoffer tegen de grond werkte en in het gezicht zou hebben geschopt. Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis.