Man zoekt frisbees in meertje, wordt doodgebeten door alligator

Het incident vond plaats in het John S. Taylor Park. Het meertje ligt naast een discgolfbaan. Een sport die lijkt op golf, maar in plaats van ballen worden frisbees gebruikt. „Op dit moment denken we dat het slachtoffer op zoek was naar frisbees in het water en dat er een alligator betrokken was”, zegt de politie van Largo.

Volgens de autoriteiten staan overal rond het meertje duidelijke borden die waarschuwen voor de reptielen in het water en vermelden deze dat het verboden is hier te zwemmen.

Een specialist is momenteel bezig om de alligator tijdelijk uit het meer te halen en deze te onderzoeken. De politie roept mensen op om het meer te vermijden terwijl het onderzoek nog loopt.

Een waarschuwingsbord in het meer van het John S. Taylor Park Ⓒ ANP / Zuma Press

De autoriteiten doen onderzoek op de plaats van het ongeval Ⓒ ANP / Zuma Press

Ⓒ ANP / Zuma Press