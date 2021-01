Alleen notoire ’probleemwolf’ mag in Vlaanderen de kogel krijgen

De wolf werd in de negentiende eeuw uitgeroeid in België, maar is sinds 2018 terug. Sindsdien is er een tiental wolven gesignaleerd, waarvan er een aantal via Nederland waren aangekomen. Sommige boeren zijn daar niet blij mee, omdat een enkele keer ook een van hun dieren wordt gegrepen.

Dat „natuurlijke gedrag” is echter geen reden om een wolf af te schieten, heeft de Vlaamse regering bepaald. De wolf is nog altijd zeldzaam en beschermd. Alleen een ’probleemwolf’ die mensen blijft opzoeken en agressief benadert, goed beschermd vee toch blijft aanvallen of honden thuis belaagt kan door het Agentschap Natuur en Bos worden doodgeschoten of gevangen. Ook wolven die met een hond zijn gekruist mogen door de Vlaamse natuurbeheerder worden ’verwijderd’.

Tot dusver kon misschien één Vlaamse wolf wat aanspraak maken op het etiket ’probleemwolf’. Maar die is vorig jaar al doorgereisd naar de Vogezen, waar hij waarschijnlijk na een nieuwe plundertocht is doodgeschoten, schrijft De Standaard.