Stel, je hebt corona en niemand kan je helpen: wie doet boodschappen en laat de hond uit?

Op 25 januari start dan nog een pilot van de GGD en het Rode Kruis met zogenoemde quarantainecoaches. Ⓒ Hollandse Hoogte / Egbert Hartman

AMSTERDAM - Hulp bij quarantaine is voor handen, maar lang niet iedereen weet die te vinden. ’Schroom niet’, zei minister Hugo de Jonge dinsdagavond. Maar voor de ongeveer vijf procent van de positief geteste mensen die hulp nodig heeft, wacht soms een paar keer doorverwijzen en is het lang niet altijd duidelijk welk loket er open is.