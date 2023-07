Premium Het beste van De Telegraaf

Rotterdamse praktijken: drie explosies in Amsterdam binnen tien uur

Door Robert Vinkenborg

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse op de Ceintuurbaan om onderzoek te doen naar het explosief. Samen met de Forensische Opsporing worden alle sporen veilig gesteld. Ⓒ Michel van Bergen

Amsterdam - Binnen tien uur is Amsterdam opgeschrikt door drie explosies. De politie laat maandag weten dat niet duidelijk is of de zaken met elkaar verband houden.