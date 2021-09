Dirk Bruins, voorzitter LTO Noord: ’Vega-hetze tegen Schijf van Vijf is zo onnodig’

Gossip

Linda Evangelista haat zichzelf na mislukte cosmetische ingreep: ’Misvormd, depressief’

Voormalig supermodel Linda Evangelista zegt ’permanent misvormd’ te zijn door een mislukte cosmetische ingreep. In een bericht op Instagram legt het icoon uit de jaren negentig uit dat ze om die reden al een tijd niet meer in de schijnwerpers is verschenen en niet meer werkt.