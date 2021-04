Aantal positieve coronatests daalt met 7 procent, wel meer patiënten in ziekenhuizen

Op de gewone verpleegafdeling liggen 1745 mensen met corona, dat is meer dan een dag eerder (1628), terwijl het aantal patiënten met Covid-19 op de intensive care-afdelingen gestegen is van 746 naar 750.

Door de hoge coronadruk zijn alle ziekenhuisregio’s genoodzaakt om de niet-spoedeisende reguliere zorg af te schalen. Om verdere schade te voorkomen, is het LCPS al maanden bezig met het spreiden van patiënten buiten de regio’s. Vorige week werd de 4000e patiënt verplaatst. Het merendeel van die verplaatsingen heeft plaatsgevonden in de tweede golf, die weliswaar minder hoog was dan de eerste, maar wel veel langer aanhield.

Inmiddels is de derde golf ook in de ziekenhuizen losgebarsten, al heeft ’beddenplanner’ Ernst Kuipers goede hoop dat ze het aankunnen.

Minder getest tijdens paasweekend

Bij het gunstige besmettingscijfer moet worden aangetekend dat 10 procent minder testen werden afgenomen.

„Deze daling komt mogelijk doordat minder mensen zich hebben laten testen tijdens het paasweekend”, meldt het RIVM. „De komende dagen zal duidelijk worden of de daling in het aantal positieve testuitslagen doorzet.” De afname was het sterkst onder ouderen boven de 80 jaar (-15 procent) en onder jongeren tot 18 jaar (-11 procent).

Het aantal nieuwe coronagevallen steeg in de week van 23 tot 30 maart nog met 13 procent. In de weken daarvoor noteerde het RIVM een toename van 16 procent en 24 procent. De stijgende lijn die halverwege februari werd ingezet, kwam begin maart ook even tot stilstand, om daarna toch weer steil verder omhoog te gaan.

Reproductiegetal lager

Het reproductiegetal was op 22 maart 1.01. Het reproductiegetal hiervoor (18 maart was 1.06. Het getal, dat aangeeft hoe snel het virus verspreidt, is altijd van twee weken geleden omdat de betrouwbaarheid van recentere berekeningen niet groot genoeg is.