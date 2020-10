Stille herfstvakantie voor hotels in Randstad: ’Annuleringen blijven komen’

„Het is ongekend”, zegt een manager van Grand Hotel Amrâth in Amsterdam. De afgelopen maanden werd het grootste deel van de boekingen die het hotel had staan, afgezegd. „Voor de herfstvakantie zien we een kleine stijging, maar niets is meer zeker in deze tijden. Alles kan ook zo weer geannuleerd worden.” Het is sowieso erg stil op straat, aldus de manager. „Als ik uit het raam kijk naar de Prins Hendrikkade, zie ik normaal drommen toeristen. Nu is het uitgestorven.” Bij Hotel ibis naast het Centraal Station merken ze hetzelfde. „Het is rustig, heel erg rustig.”

Ook in hotel The James in het centrum van Rotterdam is het volgens een receptioniste „veel stiller dan normaal rond deze tijd.” Bij het Bastion Hotel Rotterdam Alexander komen gelukkig nog veel zakenmensen uit andere regio’s et noorden van het land. „Doordeweeks loopt het daardoor nog wel door”, vertelt een receptioniste. „Maar in de weekenden is het behoorlijk leeg. Als we 20 van onze 105 kamers gevuld hebben is het veel.” Ook het Van der Valk Hotel in Utrecht haalt doordeweeks nog wat klandizie uit zakelijke klanten. „We hebben nog vrij veel zaalreserveringen voor kleine vergaderingen.”

Het Mercure Hotel in Den Haag verwelkomt juist in de weekenden nog de meeste gasten. „Doordeweeks hebben we 10 van onze 159 kamers bezet, in het weekend 30 tot 40”, aldus een receptionist. Normaal komen er in de herfstvakantie naast Duitsers ook veel Nederlanders naar het hotel, maar dit jaar blijft iedereen weg. „In de zomer zaten we volgeboekt, maar vanaf september is het helemaal ingezakt. De annuleringen blijven binnenkomen.”

Waar hotels in de steden het zwaar hebben, doen collega’s in de buitengebieden juist goede zaken deze deze herfst. Volgens een woordvoerder van hotelketen Fletcher, die het grootste deel van zijn hotels buiten de steden heeft, is het zelfs drukker dan normaal. „In ons hotel in Amsterdam is het stil, maar vestigingen op bijvoorbeeld de Veluwe, op de Waddeneilanden en bij het strand krijgen veel boekingen. Veel lastminute en allemaal van Nederlanders”, aldus een woordvoerder. Hij verwacht dat het eind oktober wel weer rustiger zal worden. „Dan moeten we het meestal hebben van Duitsers op herfstvakantie. Maar zij blijven natuurlijk weg dit jaar.”