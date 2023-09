Britse minister stelt onderzoek in naar activisme binnen politie

De conservatieve Braverman staat bekend als hardliner en heeft eerder al uitgehaald naar „woke onzin.” Ze deelde op X een brief aan politiechefs waarin ze waarschuwt dat recente voorvallen het vertrouwen van het publiek in de politie schaden. Ze noemt een aantal situaties waarin in haar ogen het beeld ontstond dat de „politiemacht die apolitiek behoort te zijn de kant koos van een bepaalde groep.”

De politica spreekt over agenten die dansen met betogers en politiemensen die knielen om solidariteit uit te drukken met de „zeer politieke Black Lives Matter-beweging.” Ook zouden mensen de politie aan de deur hebben gekregen voor ’genderkritische’ berichten op sociale media die als aanstootgevend zijn ervaren.

Politiek gevoelig

De minister laat het onderzoek uitvoeren door de politiewaakhond en wil in maart de uitkomst zien. De kwestie ligt politiek gevoelig. De progressieve oppositiepartij Labour zegt tegen de BBC dat Braverman „een rapport bestelt naar haar eigen politieke obsessie.” Op de achtergrond speelt mee dat komend jaar landelijke verkiezingen worden verwacht.

In conservatieve kringen bestaat al langer onvrede over vermeend activisme onder agenten, maar de politie krijgt ook vanuit andere hoeken kritiek te verduren. Uit een vernietigend rapport kwam dit jaar naar voren dat binnen de hoofdstedelijke politie sprake is van structureel racisme, pestgedrag, vrouwenhaat en homofobie. Ook ontstond maatschappelijke onrust over agenten die ernstige misdrijven pleegden, zoals moord en verkrachting.