Eisenpakket Kremlin voor NAVO totaal onaanvaardbaar Poetin wil terug naar Koude Oorlog

Door Alexander Bakker en Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Oekraïense eenheden houden artillerie-oefeningen op een onbekende plek in het oosten van het land. Moskou eist dat het land afziet van een NAVO-lidmaatschap en heeft de spanning hoog opgevoerd door 100.000 solaten aan de grens te stationeren die elk moment het land kunnen binnenvallen. Ⓒ via REUTERS

Moskou/Brussel - Rusland zet hoog in voor de onderhandelingen met de VS en ‘minstens vier’ grote NAVO-lidstaten die de Amerikaanse president Biden zijn Russische collega Poetin heeft toegezegd. In twee documenten, met afzonderlijke eisenpakketten aan de VS en de NAVO, wordt de tijd teruggedraaid naar de Koude Oorlog.