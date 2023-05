Gigantische brand in Venlo na mogelijke ontploffing, treinverkeer stilgelegd

VENLO - In Venlo is zaterdag een zeer grote brand uitgebroken in enkele loodsen aan de Voltastraat. De brandweer sloeg groot alarm en bestrijdt de vuurzee met twee pelotons. Die bestaan elk uit vier blusvoertuigen en meerdere waterwagens. Alle toegangswegen zijn afgezet. Het treinverkeer van en naar Venlo richting Nijmegen is stilgelegd. Ook de N565 is afgesloten, aldus de brandweer.