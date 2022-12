Premium Het beste van De Telegraaf

Zelfs onder ’12-minners’ groeit bezit langzaam Tieners bezitten steeds vaker wapens, politie maakt zich zorgen

Door Mick van Wely

Hulpverleners hebben de handen vol aan jeugdige geweldplegers. Ⓒ Foto ANP/HH

Amsterdam - Het wapenbezit onder minderjarigen is in vier jaar tijd verviervoudigd. Dit jaar pakte de politie 1268 minderjarigen op voor het bezit van messen, vuurwapens en andere wapens, tegen ’slechts’ 315 in 2019. Het zijn nog maar kinderen, maar de delicten die ze soms plegen passen meer bij meedogenloze en volwassen criminelen. Liquidaties, dodelijke steekpartijen en aanslagen met explosieven op woningen: tieners laten zich steeds nadrukkelijk gelden.