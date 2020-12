LIVE | Lichte stijging coronapatiënten in ziekenhuizen, iets meer besmettingen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is vrijdag licht gestegen. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1625 coronapatiënten. Dat zijn er dertig meer dan donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er 473 op de intensivecareafdelingen, vijftien meer dan een dag eerder. De overige 1152 patiënten met de ziekte liggen op verpleegafdelingen, waar het aantal coronapatiënten ook met vijftien toenam.

Het afgelopen etmaal werden er vijftien patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in andere regio’s, onder wie drie ic-patiënten.

Aantal coronagevallen ruim 300 hoger dan donderdag

Het aantal nieuwe coronagevallen is vrijdag ruim 300 hoger dan donderdag. In de afgelopen 24 uur zijn 5935 positieve coronatesten geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Donderdag waren het er 5634 (na correctie) en woensdag ruim 4900. Ziekenhuiscijfers en concrete opnames zijn doorgaans echter een betere indicatie van hoe de zorg ervoor staat.

In de grote steden slaat het virus nog steeds het hevigst toe. Amsterdam had tussen donderdag- en vrijdagochtend 226 positieve testresultaten. Tilburg 147, Rotterdam had er 133, Utrecht 117 en Den Haag 116.

Het aantal sterfgevallen aan corona steeg afgelopen etmaal met 58. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, tussen een sterfgeval en de registratie kan enige tijd verstrijken. Het RIVM meldde donderdag het overlijden van 61 coronapatiënten.

De afgelopen week raakten 35.229 mensen besmet, ruim 500 minder dan de week ervoor. Er stierven deze laatste week 359 mensen.

Sinds het begin van de uitbraak dit voorjaar zijn er 54.3965 Nederlanders besmet geraakt en 9623 aan corona overleden. Wereldwijd gaat het om zo’n anderhalf miljoen doden.

