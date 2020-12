LIVE | Zwitsers mogen wel skiën maar niet zingen

Onder druk om al of niet coronamaatregelen te nemen heeft de Zwitserse regering vrijdag besloten dat de skipistes definitief tijdens de feestdagen open blijven, maar het aantal mensen dat tegelijk in een afgesloten skilift of -cabine mag, wordt met een derde van het normale aantal teruggebracht. Er is geen maximaal aantal mensen per skipiste.

Voor de bezoekers van kerkdiensten of liefhebbers van zingen, was er vrijdag minder goed nieuws uit de Bundesrat (regering). Het is in het kader van de jongste coronamaatregelen in Zwitserland voorlopig niet toegestaan buiten de eigen familiekring te zingen. Voor scholen wordt een uitzondering gemaakt, maar voor kerken niet. Zingen is zowel binnen als buiten niet toegestaan. Volgens de regering is het duidelijk dat de beperkingen die worden opgelegd, leiden tot een afname van het aantal besmettingen en moet het virus daarmee stap voor stap worden bedwongen.

Het land telt 8,5 miljoen inwoners en momenteel liggen circa 480 mensen in ziekenhuizen met ernstige gevolgen van het coronavirus. Dat is 345.000 keer vastgesteld en 260.000 mensen zijn genezen of hadden geen klachten. In het Alpenland worden 5285 sterfgevallen aan het virus toegeschreven en bijna allemaal waren deze patiënten erg oud, 3466 overleden coronapatiënten waren minstens tachtig jaar oud.

