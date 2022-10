Duizenden Australiërs geëvacueerd vanwege overstromingen

Buitenland

Tientallen doden bij aardverschuivingen Venezuela

In Venezuela zijn door aardverschuivingen en modderstromen in de staat Aragua ten minste 36 doden gevallen en 56 mensen vermist geraakt. Onder de doden zouden zich volgens lokale journalisten ook twee kleine kinderen bevinden. Ook een voor de Venezolaanse economie belangrijk industriegebied is hard ...