App test via je stemgeluid of je corona hebt

In de strijd tegen het coronavirus wil het kabinet mobiele applicaties inzetten om besmette personen te traceren. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar voorbeelden uit het buitenland, zei minister De Jonge (Volksgezondheid) dinsdagavond. Welke apps worden er over de grens al gebruikt en wat kan Nederland daarvan leren? Met name Israël gaat erg ver in de digitale strijd tegen het virus.