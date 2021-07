Politie intensiveert jacht op verkeershufter met nieuwe mobiele camera’s

„Afleiding is één van de belangrijkste ongevalsoorzaken in het verkeer en met dit wapen denken wij de pakkans dusdanig te vergroten, dat mensen hun gedrag gaan aanpassen. Want straks kunnen bellende en appende automobilisten bij ieder viaduct gepakt worden. Dat zullen ze zeker anders doen als ze geflitst worden en een bekeuring van 240 euro volgt”, stelt Paul Broer van de Nationale Politie.

Monocam

De landelijke projectleider Infrastructuur bij de politie wil met nieuwe technologie nog harder optreden tegen asociaal rijgedrag in het verkeer. „Deze zogenoemde monocam is daar een voorbeeld van, want dit apparaat kunnen we variabel op verschillende locaties per dag inzetten, zodat de automobilist er niet op voorbereid kan zijn. Dus op het moment dat via Flitsmeister of Waze bekend is dat er vanaf een bepaald viaduct geflitst wordt, bouwen wij onze apparatuur alweer elders op.”

Een uitgebreide test met de camera heeft al tot successen geleid, meent Broer. „In de regio Midden-Nederland hebben we proefgedraaid en het systeem waar nodig geperfectioneerd. Dat leidde tot dusverre tot tientallen boetes per proefsessie. Het systeem dat wij ontwikkeld hebben is uniek in de wereld. In de software zit zoveel informatie dat ik durf te stellen dat iedereen die achter het stuur belt, gepakt wordt. Er is vanuit diverse landen dan ook veel belangstelling voor onze vinding. Want dit probleem speelt natuurlijk overal.”

Database met 120.000 bellende mensen

,,In onze database zitten alleen al 120.000 foto’s van bellende mensen die de computer herkent. Om een bon uit te kunnen delen moeten we wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals een vingerkootje dat zichtbaar moet zijn, evenals de contouren van een telefoon. Bij iedere nieuwe foto wordt het systeem verfijnd. Maar we kunnen straks nog veel meer, want ook het al dan niet dragen van een veiligheidsgordel kan straks worden bekeken.”

Naast de politie is ook het Openbaar Ministerie bezig met camera’s die bellende en appende automobilisten moeten betrappen. Die camera bevindt zich nog in een testfase en wordt voor een aantal weken op een vaste locatie neergezet.